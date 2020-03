Parte la campagna solidale "Irpini per il Moscati" L’intento è di raccogliere soldi per l’azienda ospedaliera Moscati

Il Coronavirus non dà tregua e l’ospedale Moscati di Avellino è ormai al collasso. Per questo motivo un gruppo di persone avellinesi ha deciso di lanciare la campagna solidale “Irpini per il Moscati”.

L’intento è di raccogliere soldi per l’azienda ospedaliera Moscati con donazioni ricevute in modo sicuro e tracciato. L’obiettivo di raggiungere una somma tale che consenta di acquistare direttamente materiali e attrezzature necessarie per l’ospedale tramite aziende irpine che operano nel settore farma-manifatturiero-sanitario con le quali si è già in contatto. Se non si riuscisse a procedere con l’acquisto diretto per insufficienza di fondi le cifre raccolte verranno interamente tracciate e versate sul conto istituito presso l’Unità di Crisi Regionale che finanzia l’acquisto di attrezzature e macchinari per gli ospedali della Regione vincolando, però, espressamente la donazione per l’acquisto di bene emergenziali per l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.