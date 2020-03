L'azienda Capone dona apparecchiature all'Asl Si susseguono le iniziative di solidarietà

Alla luce della grave emergenza COVID-19, che vive la sua fase acuta in provincia di Avellino, si moltiplicano in queste ore i gesti di solidarietà da parte degli imprenditori irpini. L’Azienda Sanitaria Locale ringrazia la società Fratelli Capone Srl per la donazione di apparecchiature sanitarie per pazienti affetti da coronavirus in terapia ventilatoria sub-intensiva: l'azienda ha donato 4 monitor multi parametrici di ultima generazione e un sistema di monitoraggio.