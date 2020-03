"Un abbraccio a tutti voi, sacrificio senza precedenti" Lettera del direttore generale al personale del Moscati impegnato contro il COVID-19

Il direttore generale del Moscati Renato Pizzuti ha voluto scrivere una lettera a tutto il personale della struttura ospedaliera di Contrada Amoretta, condividendo anzitutto la grande emozione del gesto delle Forze dell'Ordine nella serata di ieri con l'Inno di Mameli suonato per abbracciare idealmente pazienti e operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus. Un momento che ha segnato una comunità alle prese con un sacrificio senza precedenti. Ecco il testo della lettera:

"Sento il bisogno e il piacere di scrivere queste poche righe per condividere insieme a tutti voi l’emozione suscitata dalla nobile iniziativa messa in atto nella serata di ieri dalle Forze dell’Ordine cittadine. Esponenti di Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Municipale si sono ritrovati con le auto di servizio davanti all’ingresso del nostro ospedale per rendere in qualche modo tangibile, attraverso il suono corale delle sirene e la diffusione dell’Inno di Mameli, la loro profonda gratitudine verso tutto il personale sanitario per l’alto livello di professionalità, l’encomiabile dedizione e il fraterno spirito di sacrificio dimostrati in un drammatico momento di emergenza che non ha eguali nella storia della nostra comunità. La manifestazione ha rappresentato anche un corale abbraccio a tutti voi e ai tanti pazienti che lottano in queste ore contro un nemico invisibile. Un virtuale abbraccio, tanto più sentito in quanto espresso da persone impegnate in prima linea sul nostro territorio con lo stesso sforzo e gli stessi rischi di quanti operano senza sosta nelle strutture sanitarie".