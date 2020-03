Avellino, reparti pieni. Stop ai ricoveri al Moscati Nuove criticità per la sanità alle prese con l'emergenza coronavirus

Reparti pieni e il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino non riesce piu’ ad accogliere pazienti positivi al Covid-19. E’ stato il direttore medico, Vincenzo Castaldo, a diramare una nota interna ai reparti per evitare nuovi ricoveri e attivare la centrale operativa regionale per trasferire eventuali altri pazienti.

Per la seconda volta il direttore di presidio dell’ospedale Castaldo dirotta altrove i pazienti Covid: “I posti all’interno dell’ospedale sono tutti esauriti”, questa l'informativa diramata.

"E' urgente attivare la Centrale Operativa Regionale per il trasferimento di eventuali pazienti COVID-19 presso altre strutture".

Intanto, al Frangipane anche i nuovi posti letto sono quasi stati riempiti e dal Criscuoli lettera di denuncia dei medici: “Non abbiamo presidi di sicurezza”.

Le richieste di ricoveri al Moscati arrivano a raffica. Soltanto nella serata di ieri sono arrivati 4 pazienti in pronto soccorso. La situazione appare ancora piu’ critica se si considera che il pronto soccorso dell’ospedale Landolfi di Solofra e’ chiuso.