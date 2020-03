Alunni e genitori della Solimena insieme per il Moscati Una iniziativa benefica per aiutare l'ospedale del capoluogo

"Come una goccia nell'oceano, ma pur sempre un gesto di forte solidarietà" quello delle famiglie della scuola media Solimena di Avellino, che hanno deciso di fare una donazione all'ospedale Moscati.

Ancora una iniziativa benefica per aiutare l'ospedale avellinese, voluta fortemente da tutti, genitori e alunni, supportati con entusiasmo e ammirazione dal corpo docenti e dalla dirigente scolastica Luigia Conte. «La speranza è quella di contribuire all'acquisto di presidi ospedalieri fondamentali per il lavoro dei medici e degli infermieri che, in questo momento di forte difficoltà, lottano in prima linea per salvare delle vite umane, persone affette da questo terribile "mostro", che sta risucchiando la vita senza nessuna pietà e verso il quale ci sentiamo vittime impotenti». Scrivono le famiglie della scuola media Solimena di Avellino.