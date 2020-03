I concessionari automotive donano 50mila euro alla Regione La bella iniziativa degli imprenditori campani

Gli imprenditori "tagliati" dal decreto si organizzato e lanciano una bella iniziativa. Si dice che i campani abbiano il cuore grande, e a conti fatti, pare sia così. Da un gruppo WhatsApp, il 10 marzo, è nata un’idea: far fronte comune al nemico che da oltre un mese sta affliggendo la Campania e l’Italia: il virus Covid-19.

"Così gli imprenditori, colleghi e amici del settore automotive della nostra regione decidono di dare una mano concreta e raccogliere una cifra da destinare in beneficenza. Perché ora più che mai, c’è bisogno di unità. E di soluzioni.

Ed eccone una: più di 35 aziende coinvolte e oltre 50.000 euro donati alla Regione Campania per aiutarla a prendersi cura dei cittadini e arginare il virus.

Inizialmente si è pensato di non pubblicizzare la cosa, di concludere tutto con i fatti e con la donazione, come diceva Seneca: “Chi ha fatto un beneficio taccia, lo dica chi lo ha ricevuto”.

Poi però l’idea è stata immediata: se vedendo o leggendo dell’iniziativa, tutti scegliessero di adottarla o di promuoverne una simile, in pochi giorni i fondi a disposizione della Regione si moltiplicherebbero e arriveremmo a raccogliere molto più denaro per far fronte all’emergenza. Con questo augurio, la raccolta fondi dei Concessionari Automotive Campani è diventata oggetto di comunicazione. Perché ora, per superare le preoccupazioni personali, quelle legate alle proprie attività, all’aspetto economico, c’è bisogno di unione e di risorse economiche per supportare chi è al lavoro e in prima linea per tutti noi. Oggi, a pochi giorni dall’iniziativa, tante aziende hanno collaborato alla causa, contribuendo a far crescere ancora di più la cifra. Si tratta di buonsenso, di unione, di comunità e un po’ anche della particolare sensibilità che da sempre ci contraddistingue".

E, dunque, anche la concessionaria Citroen Auto Motor Service srl di Avellino ha contribuito all'iniziativa.