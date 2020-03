Covid-19: sale purtroppo l'elenco degli arianesi deceduti Non ce l'ha fatta il docente di Rione Martiri ricoverato al Rummo di Benevento

E salito a sei l'elenco di arianesi deceduti a causa del coronavirus. Non ce l'ha fatta il 56enne di Rione Martiri, ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento. Il docente in servizio a Foggia e residente in via Villa Caracciolo era risultato positivo l'8 marzo scorso insieme ad una donna di Savignano Irpino al tampone.

La salma giungerà domani a Zungoli, suo paese d'origine per la benedizione in forma strettamente privata. Dolore nel popoloso quartiere arianese dove la famiglia era molto stimata. La moglie è attualmente in quarantena in attesa di essere sottoposta anche lei al tampone.

"Siamo profondamente rattristati per questo ennesimo dramma. Un pensiero va a questa sfortunata famiglia - ha detto il parroco di Rione Martiri don Costantino Pratola - ci uniamo al loro dolore attraverso la preghiera. E' l'unica cosa che possiamo fare in questo momento così difficile".

E da ieri sera è in coma suor Emilia nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino dove è ricoverata da una settimana insieme ad un'altra consorella dell'istituto San Francesco Saverio, suo Gabrielle, le cui condizioni sembrano essere meno gravi.