Ariano: 6 morti, 73 casi positivi e diversi malati in casa Scoppia il caso tamponi. Come mai Sant'Angelo dei Lombardi a tutti e ad Ariano Irpino no?

Sei morti e ben 73 casi positivi. Peggiora ulteriormente la situazione ad Ariano Irpino. Reparto Covid e rianimazione senza più posti letto. Per il personale sanitario è una lotta continua. Turni massacranti e assenza delle più elementari protezioni. E’ di ieri la donazione di mascherine al personale del pronto soccorso, strutture per anziani e forze dell’ordine da parte di Valentina Cuscunà imprenditrice di Posillipo, pronta a realizzarne altre 400.

E in merito ai tamponi, arriva una nuova pesante mazzata per l’ospedale di Ariano Irpino. A Sant’Angelo dei Lombardi verranno effettuati su tutto il personale sanitario e ad Ariano Invece medici ed infermieri possono attendere. La denuncia di un medico. "C’è qualcuno che possa chiarirci come funziona e perché il personale sanitario arianese continua ad essere trattato come carne da macello, in un ospedale ormai moribondo?"

E intanto si prega per suor Emilia, in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni purtroppo si sono ulteriormente aggravate. Sono in trepidante attesa le consorelle nell'istituto San Francesco Saverio, raccolte nel silenzio e nella preghiera. E' di ieri il sesto decesso purtroppo. Al Rummo di Benevento è venuto a mancare un 57enne di Rione Martiri, docente in servizio a Foggia. Mentre i casi positivi, dopo l'ultimo bollettino sono saliti a quota 73.

Si prega per tutti i pazienti che stanno lottando in queste ore nei vari ospedali e per i familiari distanti da loro. "Bisogna trovare la via che faccia scorrere nuovamente la vita dalla sua sorgente. E' la sorgente della vita e il sacramento la presenza di Dio tra noi." Sono le parole del Vescovo Sergio Melillo nel giorno della festa dell'Annunciazione del Signore.