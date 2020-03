Solidarietà che arriva ad Ariano anche da città lontane Figli di arianesi hanno inviato un pacco all'associazione Panacea

Solidarietà che arriva ad Ariano anche da città lontane. Figli di arianesi residenti lontano hanno inviato un pacco all’associazione Panacea da distribuire ai propri cari.

All’interno mascherine, disinfettanti, alcool, amuchina con frasi davvero commoventi. Continua anche l’opera di consegna dei farmaci agli anziani isolati in casa con una nevicata che complica tutto nelle campagne arianesi.

Consegnata anche in contrada Santa Maria a Tuoro una bombola di ossigeno per un anziano allettato . Numerosissime le chiamate all’associazione Panacea. Pervengono anche richieste di consegna di ricambi (pigiami e vestiario ) ai congiunti ricoverati nell’ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino e Moscati di Avellino.

Donate 40 colombe all’associazione Panacea dal Bar Pasticceria Incontro da distribuire alle famiglie bisognose. All’opera Maria Spina Pratola da anni impegnata nel volontariato, Leonardo Russolillo e gli altri volontari dell’associazione Panacea.

Maria Spina a fine giornata: "Siamo sfiniti, ci chiedono anche di portare la spesa alimentare. E noi ci siamo. In prima linea Pasqualino Molinario medico volontario dell’associazione Panacea: "Stiamo dando priorità alla consegna dei farmaci salvavita e dell’ossigeno. Stiamo avendo anche richieste di prelievi venosi a domicilio per chi prende anticoagulanti e deve valutare l’Inr (International Normalized Ratio) che è un parametro che serve a valutare in modo più accurato il tempo di protrombina (Pt).

Un ringraziamento va a tutti i volontari dell’associazione Panacea. Invitiamo la popolazione a restare a casa per limitare il contagio.