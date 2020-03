Blocchi di paglia a Monteleone per proteggersi dal virus/VIDEO Barriere artigianali per tutelare la popolazione anziana ed evitare uscite verso la zona rossa

Barriere di paglia a Monteleone, paese più alto della Puglia e confinante con Ariano Irpino, per proteggersi dal virus.

Nei piccoli borghi, animati soprattutto da anziani la paura è maggiore. E qui il sindaco Giovanni Campese, non ha perso tempo. Dopo aver avuto nei giorni scorsi un colloquio anche con la Polizia Municipale del tricolle, particolarmente attenta ai flussi provenienti dalla vicina provincia di Foggia, al bivio di Villanova, non ha perso tempo. Ha messo subito in moto la sua squadra e ha sigillato e protetto il suo paese utilizzando la paglia. Grosse balle sono state posizionate nei vari varchi.

E' sembrato di rivivere gli anni della lotta di popolo di Ariano, contro la discarica di difesa grande, situata proprio nel territorio a confine tra Campania e Puglia, quando proprio la popolazione monteleonese con Campese, Rigillo e il compianto senatore Morra scese in campo con gli stessi mezzi per bloccare l'accesso ai camion carichi di rifiuti. Ma questa volta l'allarme è molto più serio.

E' in gioco la vita di tutti e Monteleone ha voluto adottare questo metodo artigianale ma nello stesso tempo efficace per autodifendersi.