Bufera di neve e proteste: autostrada chiusa per due ore Ad Ariano Irpino, disagi lungo Corso Vittorio Emanuele

E' durato circa due ore il blocco dell'A16 Napoli-Bari a causa di una bufera di neve intorno alla 19.00. Chiusura a Grottaminarda in direzione Bari e Candela verso Napoli.

Situazione critica a Vallata, dove non sono mancate le proteste da parte di molti autotrasportatori ed automobilisti anche in considerazione della situazione difficile già in atto. "In un'autostrada che fa acqua da tutte le parti, ci mancava ora solo neve di marzo."

I mezzi come previsto dal decreto ministeriale sono stati dirottati nelle apposite aree di stoccaggio. Sul posto gli uomini della Postrada di Grottaminarda coordinati dall'ispettore Armando Mirra che hanno evitato il peggio riportando la situazione presto alla normalità.

Fitta nevicata anche ad Ariano Irpino. Disagi si sono avuti soprattutto lungo Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della chiesa Madonna del Carmine, verso l'ospedale Frangipane dove si è verificato anche un tamponamento. Altre due auto sono scivolate e uscite fuori strada. Sul posto i volontari della Protezione Civile.