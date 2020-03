Zero casi positivi ad Ariano nell'ultimo bollettino: sollievo E' atteso per oggi il risultato del tampone dell'ex assessore provinciale Francesco Lo Conte

Si aspetta impazienti ogni sera quel bollettino dell'Asl, con il fiato sospeso e la speranza di spazzare via i contagi. E così è stato, tutti a letto con una lieta notizia, che di questi tempi non è facile leggere: zero casi positivi. E' un segnale di speranza, nonostante il numero comunque elevato di persone affette da coronavirus, ben 73.

E' atteso per oggi intanto il risultato del tampone effettuato sull'ex assessore provinciale Francesco Lo Conte, ricoverato nel reparto di rianimazione del Frangipane le cui condizioni restano stazionarie. Attualmente intubato è giunto in ospedale in silenzio senza alcuna corsia preferenziale. Con il fiato sospeso le suore oblate di San Francesco Saverio, per le sorti di suor Emlia ricocerata nel reparto di terapia intensiva del Moscati in codizioni gravissime.

E dopo una giornata rovente sull'emergenza sanitaria al Frangipane, il direttore generale Maria Morgante in risposta al documento politico e alla varie sollecitazioniha chiarito: "Il “Frangipane” non sarà assolutamente smantellato e non perderà le sue unità operative a vantaggio di non si sa di quali plessi e per quali oscure logiche. Come ho dichiarato già il 24 marzo scorso, l’Ospedale “Frangipane” si sta attrezzando col maggior numero di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, anche grazie alle tante donazioni che ci stanno arrivando dai cittadini e dagli imprenditori irpini, per provare a salvare la vita innanzitutto degli arianesi, degli irpini e dei pazienti provenienti da fuori provincia, contagiati dal Covid 19".