Bruno e Confindustria in campo a sostegno del Frangipane Donato un ventilatore polmonare e una unità radiofrafica mobile da corsia

Donato un ventilatore polmonare al Frangipane dall’azienda Bruno agricoltura srl, che fa capo alla famiglia Bruno per iniziativa di Ciriaco Bruno.

A questo si aggiunge l’unità radiofrafica mobile da corsia di ultima generazione top di gamma general medical merate donata da Confindustria Avellino, presieduta da Giuseppe Bruno.

All’iniziativa di Confindustria Avellino, ha aderito la e-direct con la fattiva collaborazione dei titolari Donato Genua e Francesco Fodarella, che hanno promosso un’attività di crowdfunding (raccolta fondi), ed altre aziende del territorio e dell’indotto.

Hanno aderito dimostrando concreto sostegno anche gruppi di dipendenti che hanno già versato importanti contributi. Sarà dovere di Confindustria Avellino, ringraziare pubblicamente tutti coloro che contribuiranno alla raccolta dei fondi.

"E’ opportuno essere precisi, per evitare fraintendimenti e risentimenti di colleghi e dipendenti che hanno aderito con entusiasmo, motivazione e nobiltà d’animo. L’unione fa la forza, ed è questo il nostro obiettivo: Fare bene, presto e molto, supportando con beni e servizi e condivisi con il supporto tecnico e scientifico e la direzione dell’Asl.

Confindustria è fortemente impegnata a sostenere le strutture ed il personale sanitario impegnato al fronte in questo difficile momento.

La lettera del presidente Giuseppe Bruno:

In un momento di straordinaria emergenza tutti noi abbiamo il dovere di contribuire per essere d’aiuto alla nostra comunità ed al nostro Paese L’Impresa è “Bene Comune” e come imprenditori traduciamo questo

messaggio in azioni concrete, nonostante la difficoltà del periodo che stiamo attraversando, ma facendo leva sul senso etico e sulla responsabilità sociale, tuteleremo le famiglie dei nostri collaboratori come le nostre famiglie, e diamo risposte sostenendo lo sforzo dei sanitari che in questo momento reggono il nostro destino.

E’ il momento di essere uniti, accomunati da solidarietà e spirito di servizio a supporto delle strutture e del personale sanitario, impegnati al fronte in questa aspra e durissima battaglia contro un nemico invisibile.

Confindustria Avellino, ha avviato una raccolta fondi, già molti imprenditori, amici, aziende partner e molti collaboratori, hanno manifestato disponibilità a sostenere la causa.

La raccolta fondi sarà destinata esclusivamente all’acquisto e forniture dirette, al fine di privilegiare il concetto di far presto, di moderne attrezzature medicali di straordinaria utilità e dispositivi di protezione per operatori sanitari, su indicazioni del bisogno manifestato e in coerenza con le caratteristiche tecniche indicate dai tecnici preposti.

Non saranno prese in considerazione richieste di erogazioni di finanziamenti, tenuto conto degli aspetti e delle procedure burocratiche necessarie per le procedure di trasparenza obbligatoria per la Pa perché non confacenti al concetto del far presto.

In questo momento fare presto è la necessità assoluta, fare bene e presto, ed in questo noi imprenditori ci impegneremo al massimo delle nostre possibilità. E’ già attivo un conto dedicato presso Banca Intesa Avellino, intestato a Unione Industriali Avellino su cui transiteranno tutti i flussi, garantendo massima

trasparenza e tracciabilità. Coordinate conto corrente: IT 29 I 03069 15103 100000007718. Causale: Donazione Emergenza Coronavirus.

L'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante vuole esprimere il proprio ringraziamento al Gruppo Bruno di Grottaminarda che ha deciso di donare un ventilatore polmonare (Medec Caelus Lite, completo di monitor) da destinare al polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino e alla Bruno SRL per la donazione di una unità radiografica mobile da corsia di ultima generazione top di gamma general medical merate.