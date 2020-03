Tamponi Covid-19, Festa: non si può aspettare, presto i test Il sindaco di Avellino avverte: faremo presto i tamponi

Trend leggermente positivo per la provincia di Avellino che resta, comunque, quella più colpita della regione Campania. in rapporto al numero di abitanti.

Il sindaco Gianluca Festa, dopo l'annuncio dell'acquisto di 5000 test rapidi, ribadisce la propria linea anche se in rotta di collisione con la Regione, con la quale si è innescata una incomprensibile polemica con Rosetta D'Amelio, presidente del consiglio regionale, che giudica cvome "allarmistica e da denuncia" l'uscita del sindaco di Avellino.

Fesata non cede di un millimetro. E dopo aver invitato D'Amelio a fare un passo indietro, questa mattina ha ribadito l'importanza di agire immediatamente: "Ho deciso di partire con l modello Corea al di là di quello che decide la Regione Campania. Andremo a effettuare i primi 5000 tamponi. La battaglia si vince non rincorrendo il virus ma anticipandolo. dinanzi alla salvaguardia della salute della mia cittadinanza io agisco a carroarmato". E sui costi dei test Festa risponde: "Non ci sono soldi che tengano, le persone che criticano pensassero a impegnarsi e a contribuire con le loro tasche a raccogliere i fondi necessari ad affrontare l'emergenza".

Ieri sei tamponi sono risultati positivi e per la prima volta nessuno proveniente da Ariano Irpino. Una buona notizia che risolleva un po' il morale dell'intera cittadinanza.