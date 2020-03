Consumatori Av: basta annunci, dateci almeno le mascherine "Come sempre i nostri amministratori giocano a chi la spara più grossa"

"Come al solito, nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro meridione soprattutto nei momenti più critici, nei tempi in cui si vivono maggiori tensioni, i nostri politici ed i nostri amministratori come una sorta di festival "a chi la spara più grossa” ipotizzano grandi interventi per la risoluzione dei problemi, salvo poi a negarci le cose più elementari ed indispensabili" così in una nota stampa l'Unione Consumatori della Provincia di Avellino che continua: "Ad esempio, da qualche giorno monta la polemica tra il Sindaco di Avellino ed il Governatore della Campania sulla necessità di assicurare in maniera preventiva i tamponi per il Coronavirus per isolare gli asintomatici. Il Governatore ne ha promessi diversi centinaia di migliaia, il Sindaco di Avellino almeno 5.000, fino ad oggi non abbiamo nessuna notizia in merito, chissà se arriverà mai qualcosa, aspettiamo con fiducia! Come Unione Nazionale Consumatori, che viviamo in mezzo alla gente, che condividiamo con loro le difficoltà e la drammaticità del momento, chiediamo a gran voce DATECI ALMENO LE MASCHERINE per tutti, soprattutto a medici ed infermieri, tenuto conto che, ormai, al di là della necessità comune, nei supermercati chiedono tutti di dotarsi di guanti e mascherine per consentirti di fare la spesa. Chiediamo molto al Sindaco di Avellino ed al Governatore della Campania di assicurarci con immediatezza almeno le mascherine? Grazie" Unione Nazionale Consumatori Avellino