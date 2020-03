Covid-19. Contagiato medico del pronto soccorso del Moscati Ancora sanitari infetti per aiutare e soccorrere i malati

Medico Contagiato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino. Si tratta di una dottoressa in servizio nel polo sanitario di contrada Amoretta. Una emergenza nell'emergenza, difficile far fronte ai contagi laddove mancano proprio i presidi a protezione. Più allarmi e più richieste quelle lanciate nelle settimane da tutti i lavoratori della sanità, a partire dalla rete dell'emergenza come il 118.

Test già positivi per due anestesisti, tre infermieri di reparto e sei in servizio al 118, oltre all’autista di un’ambulanza. Altri sette operatori al “Frangipane” di Ariano Irpino e una dottoressa del “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi.