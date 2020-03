Covid-19 secondo decesso in poche ore, ancora Flumeri Era tra le persone ospitate in un centro per anziani del paese

E' morta nella notte all'ospedale Moscati di Avellino una 90enne di Flumeri. La donna faceva parte dei pazienti ospitati in un centro per anziani del paese. Ricoverata prima ad Ariano in medicina e successivamente trasferita ad Avellino. L'impresa di onoranze funebri Moschella di Ariano Irpino, è partita alla volta della città ospedaliera per il recupero della salma che giungerà nel comune ufitano, per la benedizione in forma strettamente privata.

7 i casi positivi nella comunità flumerese tra cui la madre del sindaco Angelo Antonio Lanzo come comunicato da egli stesso in un messaggio pubblico. Gli altri casi di positività, riguardano tutti la struttura per anziani, all'interno della quale ci sono stati quattro casi positivi, tre negativi, due in attesa di risultati. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, tre negativi e due positivi.

Ieri sera la notizia di un altro decesso, un 70enne sempre di Flumeri, nell'unità operativa di rianimazione dell'azienda Moscati, riccoverato alla città ospedaliera dal 18 marzo e dal 22 in terapia intensiva.