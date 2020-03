Covid, verso il picco: Coscioni al Moscati e al Frangipane E' arrivato pochi minuti fa il delegato alla Sanità Enrico Coscioni

E' arrivato da pochi minuti alla Città Ospedaliera di Avellino Enrico Coscioni con gli altri referenti dell’Unità di Crisi Regionale, guidata dal Direttore Generale della Protezione Civile campana Italo Giulivo, per una verifica sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in Irpinia. La task force per la gestione dell’emergenza Coronavirus, voluta fortemente dal Governatore Vincenzo De Luca, dopo la tappa nel capoluogo si dirigerà presso il Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino per fare il punto della situazione relativamente alla condizione dei due nosocomi. Proprio i due ospedali stanno fronteggiando una situazione di emergenza profonda. La scorsa notte altri quattro casi di sospetti covid-19 sono approdati nel pronto soccorso di Avellino.

Una visita quella dell'Unità di Crisi di stamane, voluta e invitata direttamente Governatore della Campania che sta monitorando con attenzione le vicende relative all’Irpinia.

Il Governatore vuole approfondire ogni aspetto. Solo la scorsa settimana era intervenuto direttamente sul caso Irpinia, commentando amaramente più aspetti della gestione iprina del sistema, invocando un intervento di estrema urgenza per l’ospedale Moscati di Avellino e per l’ospedale di Ariano Irpino. Il caso delle ambulanze in attesa al Moscati e le gravi difficoltà registrate nel presidio arianese

Il Presidente dopo il primo invio di attrezzature e dispositivi di sicurezza individuale per gli operatori sanitari, avrebbe l’intenzione di approfondire, tramite i suoi delegati “tecnici” (del pool, che è direttamente collegato con la Protezione Civile Nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità fanno parte, tra gli altri, anche il consigliere delegato alla Sanità, Enrico Coscioni, la dirigente della Protezione Civile, Claudia Campobasso, e la componente dell’Ufficio di Gabinetto della Giunta per la Protezione Civile, Roberta Santaniello), le questioni relative ai due ospedali, in vista del picco del contagio annunciato per la prossima settimana.