"Siamo all'assurdo, siamo al tentato omicidio" Da Villanova del Battista "appello disperato a governanti e responsabili della salute pubblica"

Arriva da Villanova del Battista "un appello disperato ai nostri governanti e ai responsabili della salute pubblica del sud". Lo firma Felicita Perrina.

"Siamo all'assurdo, siamo al tentato omicidio - scrive-. L'esito di un tampone che arriva dopo 4 o 5 giorni. Persone intubate che non vengono curate perchè l'esito non arriva. In ospedale oltre ad intubarti non possono fare altro. Chi siamo noi? Non siamo i figli di nessuno, non siamo quelli che si rifiutano di stare a casa e scherniscono le autorità. Non possiamo identificare l'Italia del sud con queste scene che ritraggono una manciata di imbecilli, superficiali e presuntuosi. Noi siamo persone dotate di cultura, creatività e di un forte senso civico. E la storia ce lo insegna. Perché non allestite velocemente un altro laboratorio. Non si possono tollerare queste attese così lunghe, ne va della nostra Vita. Attivatevi, attivatevi altrimenti di fronte a questi orrori, questo periodo passerà alla storia come il tentato omicidio da parte di chi avrebbe dovuto tutelare la nostra salute e non lha saputo fare".