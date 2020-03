Covid. Legami virus e territorio: Parte lo studio in Irpinia Il sindaco di Cassano sigla l'intesa con la fondazione Melanoma Onlus per lo studio

Sarà una popolazione da studiare per le ricerche contro il Covid-19. I residenti di un piccolo comune in Provincia di Avellino, Cassano Irpino il borgo delle acque, saranno i protagonisti di un importante progetto di ricerca per creare, si spera presto, un vaccino per la lotta al Covid-19. Nello specifico si tratta un protocollo d’intesa tra Comune e Fondazione Melanoma Onlus di Napoli, guidata dal dottore Paolo Ascierto per la lotta al coronavirus. E' stato siglato "a distanza" oggi e presto entrerà nella fasa operativa.

Lo annuncia il sindaco Salvatore Vecchia, primo cittadino leghista in terra irpina, che spiega di aver realizzato un protocollo di studio approfondito con il dottore Paolo Ascierto, il professore che, grazie all’intesa tra Pascale e Cotugno, in sinergia col professore Vincenzo Montesarchio, direttore Uoc Oncologia “Ospedale dei Colli”, ha avviato la cura con i tocilizumab, l’ormai celebre farmaco antireumatoide che sta dando ottimi risultati per la cura delle polmoniti gravi dei malati covid.

“Abbiamo siglato una intesa per avviare l’analisi approfondita, che potrà tornare utile e indispensabile - spiega il sindaco Vecchia -. SI tratta di uno studio della popolazione nell’ambito delle ricerche contro il COVID-19. L’obiettivo è quello di “avviare una ricerca relativa alla presenza nel profilo genetico della popolazione del recettore Ace2 al quale si lega il Sars-Cov2 al fine di discriminare la sintomatologia dei pazienti e predire il grado di insorgenza dell’infezione da Covid19 in base all’affinità di legame del virus al sito recettoriale”.

Quella che verrà promossa sarà la ricerca clinica per la sperimentazione di un vaccino idoneo a immunizzare i cittadini da Covid19;

“Contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, ad orientare gli stili di vita, incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo - spiega il sindaco -. Il progetto sarà presto presentato e si articola su diversi fronti, per promuovere in senso lato la cultura della promozione e salute della salute pubblica”.