Da domani 4 posti di terapia sub intensiva al Frangipane L'annuncio da parte della direzione generale dell'Asl

L’Asl di Avellino comunica che, nell’ambito del piano di potenziamento del polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino per l’emergenza Covid 19, saranno attivati da domani n. 4 posti di Terapia Sub Intensiva, oltre ai 7 posti già attivati di Terapia Intensiva e i 32 posti attivati nell’area Covid medica non intensiva. Nella

prossima settimana, inoltre, verranno attivati altri n. 4 posti di Terapia Intensiva e n. 6 posti di Sub

intensiva, così come programmato dall’azienda sanitaria locale, al fine di offrire in una situazione di grave

emergenza sanitaria una risposta efficace ed adeguata alla cittadinanza arianese ed irpina.