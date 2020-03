"Venga subito utilizzato il materiale dell'Esercito Italiano" L'appello dell'avvocato Rocco Grimaldi per contrastare la diffusione del Covid -19

L’avvocato Rocco Grimaldi lancia un appello per contrastare il dilagare del virus Covid-19, soprattutto a salvaguardia degli operatori medici e infermieristici.

«L’Esercito Italiano e altri Corpi Armati dispongono di migliaia di maschere e dispositivi NBC da utilizzarsi in caso di attacco nucleare, radiologico, biologico o chimico. Addirittura il 7º Reggimento difesa CBRN "Cremona" di stanza a Civitavecchia è specializzato in tale tipo di difesa. Probabilmente su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere conservate nelle caserme migliaia di maschere e dispostivi pronti per essere utilizzati in caso di condizioni di altissimo contagio biologico. Nella qualità di cittadino della Repubblica Italiana, a tutela dell’incolumità pubblica, in esecuzione del dettato della norma Costituzionale, a difesa dei diritti dell’uomo e nell’interesse dell’intera comunità, chiedo di porre in essere, ognuno per le proprie competenze, tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati all’immediato utilizzo dei suddetti dispositivi a favore di tutti gli operatori sanitari, addetti ai servizi pubblici impiegati nella gravissima emergenza pandemica in corso e di quant’altri ne necessitino l’uso».