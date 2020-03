"Da noi numeri allarmanti. Ma nessuno sarà lasciato solo" Il sindaco Festa: "Qui un decesso ogni dieci contagiati. Dati simili alla Lombardia"

Ad Avellino c'è una linea diretta per aiutare i cittadini. Il Comune ha istituito un servizio per garantire aiuti alimentari e psicologici alle famiglie in difficoltà. 0825-1802222 il numero telefonico da chiamare se si ha bisogno di supporto. Il sindaco Festa conferma: “Soprattutto in questa fase di emergenza nessuno sarà lasciato da solo. Registriamo purtroppo anche casi di violenza domestica e richieste di aiuto di senzatetto, a cui evidentemente troveremo un alloggio, ma prevalente in queste prime ore del servizio è la richiesta di aiuti alimentari”.

E intanto torna sulla polemica con la Regione Campania. Ieri De Luca ha bocciato il modello Corea da cui Festa ha preso spunto per il suo "modello Avellino". Il primo cittadino non tarda a replicare: “La loro strategia è perdente, se è vero che qui registriamo numeri quasi da Lombardia. Qui si viaggia su un decesso ogni dieci contagiati e qualcuno pensa ancora a difendere le poltrone. Si pensa di sconfiggere il virus, che viaggia a una media di 10 contagi al giorno, allestendo la Palazzina Alpi soltanto nelle prossime settimane. Sfido chiunque a dire che questo sia un giusto modo di procedere”.