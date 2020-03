Covid-19 Avellino. La vita in Rianimazione al Moscati L'instancabile lavoro degli operatori guidati dal dottore Storti

“Fin quando l'emergenza la vivi fuori dalle mura dell'ospedale non potrai mai capire cos'è veramente”, così ha commentato un giorno un'infermiera che sta vivendo in prima linea l'emergenza Covid-19. E questo video testimonia quanta verità c'è in quelle parole. Il video lo hanno girato proprio gli operatori dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Moscati, all’interno del loro reparto.

L’instancabile lavoro che stanno svolgendo, sotto la preziosa guida del responsabile Angelo Storti, è davvero encomiabile.

Attualmente in terapia intensiva ci sono 10 pazienti positivi al Coronavirus e, come si nota dalle immagini, sono tutti attaccati ad un ventilatore, che aiuta loro a immettere ossigeno nei polmoni.