Diego morto a Matera. Nonno bloccato ad Ariano: voglio vederlo Il dramma di Angelo Grasso che si appella al Prefetto: fatemi uscire da Ariano per andare da lui

"Voglio vedere il mio nipotino, sto soffrendo come un cane, da solo lontano da mia figlia, aiutatemi".

È il dramma di Angelo Grasso 57 anni originario di Greci ma domiciliato ad Ariano Irpino in via Nazionale. Il suo nipotino Diego è stato trovato senza vita ieri mattina sulla foce del fiume Bradano nelle campagne di Metaponto di Bernalda dopo essere sfuggito al controllo dei genitori in casa.

Angelo, papà di Antonella, madre del piccolo rivolge un disperato appello al Prefetto di Avellino Paola Spena e al Commissario Prefettizio Silvana D'Agostino: "Non lasciatemi solo, vi prego aiutatemi". Una tragedia nella tragedia.

Un dramma che tiene insieme unite due regioni nei giorni della lotta al Covid, tra misure straordinarie che hanno imposto la chisura del Comune di Ariano, dove l'escalation di contagi e morte non si arresta. Un dolore senza fine per il nonno che invoca aiuto e sostegno nei giorni più tragici della sua vita.

Il corpicino del bambino di tre anni di cui si erano perse le tracce a Metaponto di Bernalda (Matera) è stato ritrovato ieri mattina, nei pressi del fiume dove era giunto con il suo cagnolino in un momento di distrazione generale i casa.