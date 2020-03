"Covid rischia di metterci in ginocchio. Festa ci coinvolga" L'appello dell'ex vicesindaco Picariello verso la capigruppo di domani

Mentre il Comune è impegnato nel reperire il maggior numero possibile di mascherine, proseguono le donazioni anche da parte di privati. Ieri l’amministrazione ha ricevuto 100 tute protettive donate da Rubicondo e 50 da Iron Gas. Ed è stato istituito anche un apposito conto per le donazioni private presso la tesoreria comunale.

Ma intanto domani alle 12 riprende il confronto consiliare con la conferenza dei capigruppo via skype a partire dalle 12. L'opposizione chiede più spazio per far sentire anche le proprie proposte in questa fase emergenziale accusando Festa di poco coinvolgimento nei loro confronti. Ecco perchè è stato chiesto che l'appuntamento di domani possa consolidarsi ed avere d'ora in poi cadenza settimanale.

“Vogliamo cominciare a discutere di quello che sarà - dichiara il consigliere 5 Stelle Ferdinando Picariello - Occorre un piano per sospendere i pagamenti, non possiamo consentire che le nostre attività commerciali debbano chiudere definitivamente. Bisognerà rafforzare i servizi sociali. Nessuno deve rimanere indietro e per far questo dobbiamo lavorare in sinergia. Vogliamo un consiglio comunale trasmesso in diretta”.