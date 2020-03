Sospetti Covid. Clinica blindata, in isolamento 60 anziani Ariano Irpino. Anche gli operatori in isolamento. Attesa per l'esito di due tamponi post mortem

Coronavirus, clinica blindata ad Ariano Irpino. Una nuova emergenza nel comune col maggior numero di contagi da Covid-19. La struttura ospita al suo interno 62 anziani e sono circa 30 gli operatori, tra medici, infermieri e dipendenti, che fanno capo al centro.

La notizia è arrivata poche ore fa nel comune arianese. Il decesso sospetto di due donne anziane, ospiti del centro, ha fatto scattare le indagini dell’Asl, per accertare la causa del decesso. E’ stato eseguito il tampone post mortem su entrambe e in attesa del risultato si è proceduti con l’isolamento della struttura, con ospiti e lavoratori all’interno. Nessuno può entrare o uscire dalla struttura fino a nuova disposizione.

Una procedura scattata per evitare, qualora i due tamponi dessero risultato positivo, che si inneschino nuovi contagi. Per l’assistenza agli ospiti all’interno resta il personale in servizio. Una nuova emergenza da gestire per il viceprefetto Silvana D’Agostino, che sta seguendo con la massima attenzione ogni aspetto e criticità in queste ore di allerta Covid nel comune che resta blindato, su diretta disposizione del Governatore De Luca. E’ stato il Sep ad allertare i vari organi competenti per predisporre e avviare la procedura. Intanto polizia e forze dell’ordine stanno tenendo sotto strettissimo controllo strade principali e collegamenti interpoderali sparsi nelle contrade rurali per assicurare il rispetto del decreto che obbliga gli arianesi a restare a casa. Nelle prossime ore tornerà a riunirsi il Coc per fare il punto sulla strategia da mettere in campo.