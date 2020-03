Linea diretta con il Comune, in 48 ore 3000 richieste di aiuto 200 soltanto per chiedere pacchi alimentari. Il numero da contattare è 0825-1802222

Il servizio è partito venerdì scorso ma gli operatori erano già pronti da una settimana. Al Comune di Avellino è attivo il numero telefonico dedicato a chi ha bisogno di aiuto durante questa emergenza Covid-19: 0825-1802222 il numero da poter chiamare 24 ore su 24.

Abbiamo contattato il centralino. Nelle prime 48 ore sono arrivate già 200 richieste di derrate alimentari, che poi verranno passate al Comune per gli opportuni controlli sui beneficiari. In totale sono state già registrate 3000 chiamate. Spesso chiedono anche aiuti sanitari o un supporto, per esempio, per andare a ritirare la pensione o beni per neonati come i pannolini ma questi non sono compiti a carico del servizio istituito dal Comune.

Si lavora 24 ore su 24 per fornire anche assistenza socio-psicologica. Vengono tracciate le chiamate e poi smistate a una rete di operatori e psicologi, senza dimenticare i casi di violenza domestica o i senzatetto che chiedono un alloggio. Il lavoro procede rigorosamente da remoto, lo smart working per evitare contatti con le persone.

Un’iniziativa che, si spera, possa servire anche per far dialogare i comuni, le persone avrebbero bisogna di un unico numero, magari a livello provinciale per centralizzare la comunicazione e creare un sistema in rete in questa fase emergenziale.