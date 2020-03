Positivi due morti della clinica: ora tutto si complica La comunicazione ufficiale da parte dell'Asl di Avellino

L’Asl di Avellino diretta da Maria Morgante ha comunicato che, a seguito della positività riscontrata su due tamponi effettuati post mortem relativi a donne degenti presso il Centro Minerva (Rsa e Centro di Riabilitazione), sono state attivate misure urgenti di prevenzione tra cui, in via provvisoria, l’isolamento del personale e dei degenti e la sanificazione delle aree interessate.

Nella giornata di domani verrà effettuato il tampone naso-faringeo a carico di degenti e operatori considerati a rischio contagio. Test a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, diretto da Antonio Limone.

Da oltre 24 ore circa 15 operatori e oltre 60 anziani sono bloccati all'interno della struttura sanitaria arianese per anziani. Il Sep ha fatto scattare la procedura per arginare ogni rischio di eventuale contagio all'esterno, in attesa dei risultati dei tamponi elaborati al Moscati di Avellino, che poi in serata hanno purtroppo confermato il contagio.

"Attualmente tutti i nostri ospiti stanno bene - ha ribadito Nicola Chianca amministratore della clinica di contrada Serra - nessuno presenta sintomi preoccupanti e restiamo in attesa di ulteriori accertamenti dopo il risultato di questi due tamponi."

Informata subito dell'accaduto il vice prefetto Silvana D'Agostino, Commissario Prefettizio del Comune di Ariano Irpino che sta seguendo attentamente la situazione. E' stato il direttore dell'Asl di Avellino Maria Morgante a disporre il provvedimanto immediato di isolamento della struttura.

"Coloro che hanno frequentato il Centro Minerva” hanno lobbligo di comunicarlo immediatamente al proprio medico curante e al Comune di Ariano Irpino”.

Il Commissario Straordinario, Silvana D’Agostino: "I residenti e domiciliati che, per motivi di lavoro, visite mediche, visite ad ammalati o altro, si siano recati presso la struttura “Minerva” di Ariano Irpino negli ultimi 20 giorni sono tenuti a comunicarlo immediatamente al proprio medico di base e al Comune di Ariano Irpino, alla luce della odierna disposizione dell’Asl AV di isolamento all’interno della struttura in argomento di tutte le persone (operatori e degenti) al momento presenti nella stessa, a scopo precauzionale e nell’ottica della tutela della salute pubblica. Ecco il numero da contattare 0825.875142. Pec: protocollo.arianoirpino@asmepec.it o alla mail: segretariogenerale@comunediariano.it

Un week end d'inferno per gli operatori rimasti letteralmente bloccati all'interno della struttura, letteralmente stremani e nel panico generale.

Con il fiato sospeso e comprensibilmente preoccupati i familiari dei vari ammalati, residenti in diverse zone del comprensorio arianese. La struttura dispone di un piano vuoto che potrebbe essere ora messo a disposizione degli ammalati. Nelle ultime settimane si sono registrati altri sette decessi. La questione viene seguita da Polizia. Informata dell'accaduto il Vice Questore Maria Felicia Salerno.

Non è mancata la solidarietà agli ammalati in queste ore da parte dei volontari della Pubblica Assistenza Vita. I familiari impossibilitati a raggiungerli, si sono affidati a loro per la consegna di alcuni oggetti. E' c'è molta apprensione in località Serra, proprio nelle vicinanze del Centro Minerva dove si contano purtroppo vi sono purtroppo già altri abitanti risultati purtroppo positivi al coronavirus con familiari attualmente in quarantena.