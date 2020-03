"Non si perda di vista umanizzazione cure" Coronavirus, l'appello di Flora Beneduce

“Non si perda di vista l’umanizzazione delle cure in questa terribile emergenza sanitaria causata dal Coronavirus”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Sono sicura che in questa pandemia l’apporto, il contributo, il sacrificio di chi è in prima linea negli ospedali sia massimo ma esistono ancora dei punti di caduta notevoli nella rete di assistenza territoriale, che comporta ritardi enormi nel prendere in carico i casi sospetti e quelli in via di accertamento, mal seguiti e trascurati presso le loro abitazioni”, spiega Beneduce.

“La solitudine di questa malattia è terribile. L’isolamento, il silenzio delle terapie intensive con pazienti senza familiari, senza una parola di conforto, rappresenta la nota più triste di tutto ciò che stiamo vivendo. Ma lo Stato e la Giunta regionale non possono voltarsi dall’altra parte, hanno il dovere di moltiplicare gli sforzi sul territorio oltre che negli ospedali, perché un caso positivo e lasciato a casa non deve essere ignorato e soggetto a ritardi insopportabili.

È un dramma nel dramma che non stiamo considerando. L’umanizzazione delle cure deve essere il faro di questa pandemia. Deve essere una missione per noi tutti”, conclude Beneduce.