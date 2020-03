Bonus da 600 euro per gli autonomi, sportello al Sugc Da mercoledì 1 aprile la presentazione delle domande

Da mercoledì 1 aprile i giornalisti lavoratori autonomi potranno inviare all’Inpgi le domande per richiedere il bonus da 600 euro.

“Lo stanziamento del bonus per il sostegno al reddito dei professionisti autonomi e precari iscritti agli istituti previdenziali privati, disposto con decreto dei ministeri del lavoro e dell’economia, è un importante segnale di attenzione nei confronti di lavoratori privi di adeguati strumenti di tutela. I limiti di reddito fissati per accedere al contributo di 600 euro permetteranno di soddisfare una platea ampia di giornalisti.

Come auspicato dalla Fnsi, il contributo statale sarà erogato attraverso l’Inpgi e le altre casse professionali e, aspetto non secondario, per un numero significativo di giornalisti andrà a sommarsi alle misure di sostegno già deliberate dallo stesso Inpgi.

È un risultato importante per il cui raggiungimento è stato fondamentale il confronto costante fra la Fnsi e il governo.

Un confronto che continuerà per far sì che al comparto dell’informazione, ai giornalisti e a tutti gli addetti, che stanno dimostrando di svolgere con professionalità, spirito di sacrificio e abnegazione il ruolo di servizio pubblico essenziale, vengano assicurate anche nelle settimane a venire misure di sostegno adeguate per continuare a fornire ai cittadini gli strumenti di conoscenza necessari per affrontare la difficile emergenza che vivono il Paese e il mondo”. Lo afferma, in una nota, Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.

Per fruire del Bonus che non è cumulabile con altri benefici previsti dal decreto cura Italia in tema di cassa integrazione ovvero dellanalogo bonus di 600 euro per gli iscritti alle gestioni Inps i colleghi interessati potranno presentare domanda all'Inpgi corredata dall'utocertificazione del possesso dei requisiti reddituali e dagli altri elementi prescritti dalla norma, nonché dalla copia di un documento di identità, a decorrere dal prossimo 1 aprile. L'stituto erogherà limporto previsto previa verifica della regolarità contributiva, che costituisce uno dei requisiti stabiliti dal decreto per accedere al beneficio.

Il finanziamento complessivo stanziato dallesecutivo per la copertura del Bonus e pari a 200 milioni di euro e settimanalmente, a partire dall'8 aprile l'Inpgi trasmetterà i dati al Ministero del Lavoro ai fini del monitoraggio delle risorse disponibili.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, gli uffici del Sindacato unitario giornalisti della Campania sono attivi per ricevere le telefonate (08118914535) e le richieste di chiarimenti (anche via mail a segreteria@sindacatogiornalisti.it). A disposizione dei colleghi ci sono le segretarie e il nostro team di consulenti, oltre ai componenti del consiglio direttivo. Sui territori è possibile fare riferimento ai segretari provinciali.