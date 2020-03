"Grazie per tutto ciò che avete fatto per me" Ci scrive il vice coordinatore Campania del movimento italiano disabili Giovanni Esposito

Nella qualità di coordinatore Campania Mid del Movimento Italiano Disabili Campania attraverso questo comunicato intendo rivolgere il mio grazie e la riconoscenza a tutta la famiglia del Mid Movimento Italiano Disabili, a chi mi ha preceduto, a chi mi ha sostenuto giorno per giorno affiancandomi e guidandomi come i singoli coordinatori tutti nessuno escluso di tutta la Regione Campania ma anche oltre.

Desidero ringraziare con grande senso di responsabilità e di riconoscenza il Presidente del Mid che ho avuto

modo di conoscere e instaurare con lui un dialogo costruttivo e propositivo nel tempo che giorno per giorno mi ha rinnovato la sua stima e la sua fiducia a cui non mancherà occasione da parte mia per ricambiare di tutto questo e che ringrazio dal profondo del cuore a cui esprimo che far parte del movimento è per me un esperienza gratificante e formativa oltre a essere un motivo importante per affermare e sostenere i diritti di chi come me vive una disabilità quotidianamente.

Tutti nessuno escluso nel movimento hanno contribuito alla mia formazione guidandomi accompagnandomi rimproverandomi anche a volte ma per farmi migliorare nelle competenze nel mio percorso di vita come questo che ogni giorno si rinnova e spero me ne sarà data sempre possibilità, a volte allo scontro ha prevalso il confronto. Grazie a tutti voi indistintamente.