Festa: "Settimana cruciale. Via ai test e bonus per indigenti" Attraverso il piano di zona il Comune chiederà più fondi alla Regione

“E' da un mese che combattiamo con tenacia contro questo terribile virus. Comincia oggi una settimana cruciale per l'amministrazione”. E il sindaco Gianluca Festa annuncia la ricetta del Comune. “Da un lato effettueremo test rapidi per stanare il virus e interrompere la catena dei contagi. Questa la strategia che consentirà di fronteggiare la diffusione del coronavirus. Dall'altra c'è un allarme da contrastare: ci sono sempre più nuovi poveri come conseguenza di questa emergenza ecco perchè si rende necessaria, anche con gli aiuti del Governo, la distribuzione dei pacchi alimentari, implementeremo il sostegno e la consulenza alle famiglie bisognose e vcon bimbi autistici e inoltre chiederemo ancora più fondi alla Regione, attraverso il piano di zona, per erogare bonus agli indigenti. Il comune c'è, è al fianco dei cittadini – conclude Festa – non molliamo e insieme vinceremo questa battaglia”.