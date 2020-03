Morgante: Covid, test rapidi e unità mobili La manager Asl: subito verifiche a tappeto su sanitari e degenti

Una buona notizia: sono arrivati i test rapidi per la verifica di casi di contagio Covid-19. Lo rende noto la manager dell'Asl Maria Morgante che annuncia l'arrivo dei kit in Irpinia. "Sono arrivati i test rapidi e sono stati consegnati all'Azienda Sanitaria Locale. Stiamo procedendo con la distribuzione al personale competente, per sottoporre a test subito sanitari e degenti sull'intero territorio".

Poi la manger Morgante in un video inoltrato alla stampa sul centro Minerva chiarisce: stiamo effettuando i tamponi a tappeto su 62 anziani ricoverati e sui lavoratori che sono presenti nella struttura, che restano tutti in isolamento con gli anziani presenti nella struttura. Intanto - precisa Morgante - nel pomeriggio sarà effettuata una sanificazione nella struttura". I tamponi saranno subito consegnati all'Istituto di Portici per essere subito processati e ottenere i risultati in tempi più rapidi.

E sui ritardi nel tempo di esecuzione e lavorazione dei tamponi al Moscati la manager chiarisce: "Purtroppo, il laboratorio del Moscati processa un grosso numero di tamponi. Nello specifico, vengono lavorati e analizzati i tamponi territoriali di riferimento locale, ma anche quelli dell'Asl di Benevento e del San Pio di Benevento. Credo che si verificheranno altri tre giorni di ritardi, ma poi riusciremo a procedere a regime e senza lunghe attese per ottenere i risultati".

Ma non solo. Arriveranno altre due unità mobili in Irpinia per assistere chi è in isolamento a domicilio.

"Una buona notizia per assistere chi è a casa e che vedrà in campo altri due nuovi medici".