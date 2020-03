Dall'Inghilterra con amore: guarisci presto Italia Il messaggio di una famiglia inglese per gli italiani

C’è sempre un altro lato della medaglia. Accanto al clima di paura, di incertezza per il futuro, che accomuna tutti gli abitanti del pianeta, c’è anche l’aspetto solidale del Covid-19. Quello che tiene vicini tutti, anche a distanza. E così che dall’Inghilterra, dove si registrano anche lì molti casi di Coronavirus, arrivano messaggi per l’Italia per una pronta guarigione. Uno di questi è il messaggio inviato a una nostra connazionale, residente in Inghilterra, proprio da una famiglia inglese. Il messaggio, scritto su un foglio bianco, ha toccato il cuore di tutti: “Guarisci presto Italia. Sei nei nostri pensieri”. Al centro del biglietto tre grandi cuori con i colori della bandiera italiana.