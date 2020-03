Psicoanalisti in campo. "Mancanza funerali è bomba inesplosa" Covid. La dottoressa dell'Asl Moschella: serve ascolto, ecco come fare telefonicamente e via Skype

Un servizio di aiuto, sostegno, supporto prezioso nei giorni dell’emergenza covid-19, che vedono milioni di italiani chiusi in casa. Anche la dottoressa Ornella Moschella, medico Asl di Avellino, psicanalista e referente della Società Psicanalitica Italiana è in campo, con tutti i suoi colleghi per offrire supporto alle persone fragili o che con molto disagio e particolari difficoltà stanno affrontando i giorni dell'emergenza.

Mettere a disposizione un gruppo di psicoanalisti è la proposta che arriva dalla Spi, come spiega la dottoressa Moschella.

“L’ascolto telefonico o via Skype è quello che serve in questo momento così tragico - spiega la dottoressa Moschella -, soprattutto per quelle persone che hanno perso le persone care, i morti di covid, ma non solo. In questi giorni si parla molto delle conseguenze economiche del virus, ma non abbastanza di quelle che riguardano le persone che non hanno la possibilità di celebrare i funerali dei propri cari. La mancata elaborazione del lutto può minare l'equilibrio di una persona ed è un po' come una bomba inesplosa. Un lutto inelaborato che andandosi a miscelare con altre emergenze patite può scatenare seri problemi e tanto disagio”.

Negli ultimi tempi il rito è cambiato, c'è stata una privatizzazione del lutto i cui effetti si sono manifestati a livello sociale. “Negli ultimi tempi il venir mancare di determinate ritualità ha fatto sì che determinati lutti fossero in parte inelaborati" e in tal senso "la mancata celebrazione dei funerali, in questi giorni, rappresenta un serio elemento di rischio".

Ma non solo. Secondo Moschella i disagi, le ferite emotive e psicologiche,sono tantissime e diverse tra loro nei giorni dell’allerta e piena emergenza.

“L'essere isolati. Il patire molte privazioni, il sentire paura diffusa, avere il terrore del contagio, sono alcune delle sensazioni vissute da milioni di italiani - spiega -. Vogliamo informare che ci sono tre siti a cui far capo per avere un piano di ascolto: quello del Ministero della Salute, quello dello Spi e nello specifico per la nostra regione il Centro Psicoanalitico di Napoli”.

E così la Società Psicoanalitica Italiana (Spi), ammessa dal Ministero della Salute nell’elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, si rende disponibile ad offrire, attraverso i suoi membri, un Servizio di ascolto/consulenza psicologica psicoanalitica gratuito per problematiche connesse all'emergenza coronavirus.