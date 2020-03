"Nessuna balla, avanti spediti col Modello Avellino" Il sindaco Festa nella consueta diretta fb insiste sui test rapidi e lancia un'app innovativa

Il sindaco Festa tira dritto per la sua strada con il modello Avellino e nella consueta diretta facebook del lunedì annuncia “In settimana partiamo con i test rapidi. Saremo il primo comune d’Italia. Lasciamo stare qualche filosofo che parla di balle. Partiremo con gli operatori sanitari del Moscati, perché lì c’è un focolaio e noi abbiamo lasciato i nostri eroi a combattere una guerra senza armi e a mani nude. Io ho parlato di “Modello Avellino” calato sulle esigenze del nostro territorio, nessun modello Corea, chi dice questo studiasse. Annuncia anche la presentazione di un’app per monitorare lo stato di salute e gli spostamenti dei cittadini. “sarà la prima in Italia”.

E poi il piano per gli indigenti, non solo con i 309 mila euro dal Governo ma anche con fondi già sbloccati per il Piano di Zona. Il Comune di Avellino aprirà un avviso pubblico che servirà alla raccolta delle richieste di sostegno da parte di nuclei familiari in difficoltà Nessuno dovrà vergognarsi di uscire allo scoperto. Terremo in forma anonima i nominativi delle persone che hanno bisogno. Infine per l’acquisto di mascherine, test rapidi e per i contributi alle fasce deboli chiunque può effettuare donazioni al Comune di Avellino tramite il Iban: IT 63F 0542404297 000000001029.