Vittime COVID, minuto di silenzio al Comune e in Provincia Festa, Sullo e gli assessori in Pazza del Popolo

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio anche al Comune di Avellino per ricordare tutte le vittime del Coronavirus. Il sindaco Gianluca Festa, il vice Comandante dei Vigili Urbani Domenico Sullo e gli assessori della Giunta Antonio Genovese, Giuseppe Negrone, Marianna Mazza, Stefano Luongo e Giuseppe Giacobbe si sono raccolti in silenzio in Piazza del Popolo come hanno fatto, del resto, tutti i colleghi delle altre province d'Italia e di numerosi Comuni. Anche Palazzo Caracciolo, per volontà del presidente Biancardi, ha aderito all'iniziativa con la bandiera a mezz'asta e il minuto di silenzio.