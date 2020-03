Avellino, domani alle 18 scatta la disinfezione delle strade Coronavirus: nuova azione per disinfettare e sanificare gli spazi urbani

Nuovo intervento di sanificazione delle strade di Avellino. Le operazioni avranno inizio dalle ore 18 di domani, 1 aprile 2020, come annunciato dal sindaco, Gianluca Festa. Sanificazione e disinfezione che avverrà con una soluzione con ipoclorito di sodio all’1%.

Nello specifico il settore ambiente, guidato dall'assessore Giuseppe Negrone, invita al popolazione a non intralciare le operazioni che saranno messe in campo in collaborazione con i lavoratori di IrpiniAmbiente. Si chiede collaborazione ai cittadini a non creare ostacoli al passaggio dei mezzi, così da consentire un rapido ed efficace passaggio dei camion. Le strade urbane, secondo un preciso percorso programmato, saranno accuratamente sottoposte a procedura di sanificazione e disinfezione straordinaria. Un intervento che avrà la durata di diverse ore.