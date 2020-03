Covid, Campo Genova base operativa per servizi essenziali Lo ha deciso il Comune. Verranno distribuiti alimenti e dispositivi di protezione

Emergenza Covid-19, l'amministrazione Comunale di Avellino destina, temporaneamente e fino a cessata emergenza, l’area di Campo Genova e l’annesso parcheggio all’allestimento di un centro operativo/campo base utile a garantire servizi essenziali per le fasce di popolazione particolarmente deboli, quali la distribuzione, la preparazione e somministrazione di alimenti, la distribuzione di prodotti igienizzanti e di dispositivi di protezione, l’effettuazione dl test rapidi per il Covid-19 e l’erogazione di ogni servizio che dovesse rendersi necessario in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica. Inoltre destina il Centro Sociale “Samantha Della Porta” quale supporto logistico per l’attuazione di tutte le azioni indicate.

La decisione del Comune arriva anche in considerazione dela deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.