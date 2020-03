Covid Ariano: estubato paziente in rianimazione al Frangipane Il primo malato che ha superato la fase di cura più critica. Il primario: una gioia per tutti

Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino: estubato il primo paziente Covid, dopo giorni di lotta contro il virus nel reparto guidato da Maurizio Ferrara.

"Finalmente possiamo dare una buona notizia in questi giorni difficili e dolorosi di lotta al Covid - spiega Maurizio Ferrara, Direttore U. o. c. Anestesia e Rianimazione del polo ospedaliero di Ariano -. Era ricoverato nel nostro reparto da 11 giorni il paziente Covid che da poche ore abbiamo estubato. Un percorso difficile, che sembra finalmente procedere per il meglio. Speriamo di poter fare lo stesso per tutti gli altri malati che assistiamo senza risparmiarci da giorni".

Dopo il diffondersi del focolaio di coronavirus ad Ariano, il Tricolle è stato attrezzato per combattere la pandemia di Sars-Covid-2. Il reparto di rianimazione, infatti, è stato completamente destinato per i malati più gravi di covid nel comune con il maggior numero di persone infette: oltre novanta i positivi al tampo, tra morti, isolamenti domiciliari e ricoveri disposti tra il Rummo di Benevento, il Frangipane di Ariano e il Moscati di Avellino.