Ariano, anziana scappa dal reparto Covid La Polizia dopo averla rintracciata l'ha affidata ai sanitari del 118

Una donna di circa 70 del nord Italia ma residente in Valle Ufita, si è allontanata in pigiama dall'interno del reparto Covid dell'ospedale Frangipane. Era in attesa del risultato del tampone. Quando gli infermieri si sono recati nella stanza per effettuare un prelievo, hanno notato la sua assenza e dato subito l'allarme alle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, vigili urbani. Disorientata, affaticata, in pantofole, lungo Corso Vittorio Emanuele ha chiesto un passaggio per dirigersi lungo la strada che porta a località San Liberatore. E' qui che è stata segnalata la sua presenza nei pressi di un esercizio commerciale. Una volante intervenuta sul posto, l'ha intercettata ed ha subito allertato il 118 per poi riconsegnarla ai sanitari del Frangipane.