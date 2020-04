Caso Minerva, Nicola Chianca: "Mi hanno lasciato solo" Ora l'emergenza sanitari è qui. Servono uomini e mezzi

"Mi stanno facendo nero tutti, pensando che siano mie le colpe, ma davvero ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità. Io non sono un reparto Covid, non avevo le tute, non potevo averle. Gestisco una Rsa per anziani.

Le ho acquistate a Manocalzati e ne sono arrivate dieci, ma capirete bene, è un numero irrisorio, non potranno mai bastare. La tipologia della mia struttura è cambiata improvvisamente. Non lo so come andrà a finire. Ho chiesto aiuto anche pagando, ma mi hanno lasciato solo." A parlare, da noi interpellato è Nicola Chianca, amministratore del Centro Minerva di Ariano Irpino.

La struttura è ormani in ginocchio. Cinque morti nelle ultime ore, due di sicuro per coronavirus accertati, l'ultimo nella serata di ieri. 25 i tamponi positivi su 87 esaminati dall'istituto zooprofilattico di Portici.

"Sono profondamente amareggiato, per tutti sono diventato il capro espiatorio di questa vicenda e non credo sia giuste. Le stesse operatrici credono che sia io il colpevole di tutto questo. Il blocco non è stato disposto da me."