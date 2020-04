Test rapidi, ecco il vademecum per sapere tutto Pubblicate le linee guida dal Comune di avellino

Il Comune pubblica le linee guida per i test rapidi che sarànno effettuato in luogo idoneo, anche all’aperto, oppure qualora si ritenga necessario a domicilio dell’interessato. Fornirà solo un risultato del test di screening.

La verifica per il definitivo accertamento della presenza nell’individuo dell’infezione da COVID-19 dovrà, comunque, essere eseguita dalle strutture pubbliche competenti. previsto per tutti coloro che, clinicamente, da almeno 3-5 giorni, manifestano una sintomatologia suggestiva da infezione da COVID-19 (febbre maggiore di 37,5, tosse, sintomi da raffreddamento, astenia, etc.), con priorità per coloro che, alla luce di una specifica intervista, risulteranno essere venuti a contatto con i pazienti infetti.

Priorità sarà data anche al personale sanitario. Obiettivo intercettare anche gli asintomatici aumentando gli standard di sicurezza in questo momento di emergenza.

Il test rapido viene effettuato con una goccia di sangue per scoprire la presenza di anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19. Il kit è composto di pungidito con cassettina reagente e richiede la presenza, comunque, di un medico, che ne validerà l’esito.

Ci si avvarrà dell’ordine dei medici, di tutto il personale medico e paramedico, di personale appartenente alle associazioni di categoria e di volontari, che, verranno chiamati a collaborare dai Responsabili Scientifici, mettendo a disposizione le proprie dotazioni strumentali.

In caso di positività del tampone, il Sindaco del Comune procederà a disporre l'isolamento fiduciario volontario dei soggetti risultati positivi al Covid-19, attraverso il periodo di quarantena obbligatorio (minimo 14 gg.), e contestualmente comunicare il risultato del test alla competente Asl per la necessaria verifica definitiva.