Centro Minerva. La svolta: tutti i contagiati al Frangipane Il Governatore De Luca informato del caso. Nelle prossime ore i trasferimenti dei pazienti Covid

Saranno tutti trasferiti all'ospedale Frangipane gli anziani risultati positivi al Covid nel centro Minerva di Ariano. Si tratta di 25 degenti, risultati positivi ai tamponi, scattati lunedì dopo che le prime due donne morte, ospiti del centro, sono risultate positive al Covid come confermato dalle verifiche dell'azienda sanitaria. Altri tre tamponi post mortem, scattati per altrettanti decessi nel centro, potrebbero confermare nuovi contagi. In queste ore, dopo il vibrante appello raccolto e rilanciato dal collega Gianni Vigoroso sul posto, delle operatrici sanitarie isolate nel centro con gli anziani, l'intervento dell'Asl per procedere col trasferimento. Stamane il grido di allarme delle operatrici davanti ai cancelli della struttura alla presenza dei carabinieri. Le lavoratrici sono oramai stremate dopo quasi cinque giorni di lavoro ininterrotto di assistenza agli anziani. 62 in tutto gli ospiti del centro, di cui 25 risultati infetti da Covid. Vogliono ritornare a casa le operatrici: Non siamo più nelle condizioni di poter lavorare senza un adeguato supporto sanitario all'interno del Centro, mentre gli anziani continuano a morire" avevano gridato poche ore fa. Lo stesso Governatore De Luca aveva imposto verifiche tempestive, dopo i casi di Villa Margherita a Benevento e l'RSA nel Napoletano, che avevano confermato il rischio di contagio in questa tipologia di strutture, dedicate alle persone più fragili: gli anziani.