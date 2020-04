"Andremo ad aiutare gli invisibili e gli emarginati" La bella iniziativa di solidarietà di Gerardo Iannone e Totò Caruso

"Sarà un gesto di solidarietà rivolto agli invisibili e agli emarginati. Agiremo con la massima discrezione e riservatezza. Andremo nelle case dove ci sono persone sole o in fondo ad un vallone dove forse vi sono anziani impossibilitati ad uscire e che non hanno davvero nulla." Ennesima iniziativa da parte di Gerardo Iannone e Totò Santosuosso. "Effettueremo la spesa a chi forse in questo momento di grande difficoltà, ha anche a volte si vergogna di chiedere aiuto. Faremo in modo che ciò non accada, tutelando la persona che andremo ad aiutare. A tal proposito rivolgiamo un appello a tutti a segnalarci personalmente o attraverso Gianni Vigoroso 329.1912951, la persona della porta accanto che ha bisogno di qualcosa ma non chiede nulla, chiunque realmente abbia bisogno di aiuti. Noi ci saremo." (Foto Francesco Lops).