Solidarietà senza fine ad Ariano: nuovi gesti spontanei Sono in tanti a donare con affetto in questo momento così difficile e delicato

E' una solidarietà senza fine. Sono in tanti in questi giorni particolarmente difficili ad Ariano Irpino a fare ognuno la propria parte, per aiutare chi è in difficoltà ma anche per donare semplicemente un sorriso. A diffondere un elenco di persone bisognose, spesso sono parroci, caritas e associazioni di volontariato.

L'ultima eccezionale donazione all’associazione Panacea è arrivata dal biscottificio Lo Conte, diretta alle famiglie bisognose. Da Pasqualino Molinario, Maria Spina Pratola e tutto lo staff, un ringraziamento ad Armando e Liberato.

Già nella serata di ieri i volontari dell’associazione hanno iniziato la consegna dei pacchivalle persone bisognose. "Il grande cuore di Ariano in un momento di grave emergenza sanitaria e sociale."

E dal caseificio perla di Greci la donazione di altre 500 mascherine all'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Sono state anche in questo caso consegnate alla direzione sanitaria, che provvederà a distribuirle agli operatori. "E' importante mai come in questo momento, sentirci uniti e ognuno, anche attraverso piccoli gesti, fare la propria parte."

Ed ancora, l'associazione cre.Aba, che si occupa di autismo, il 2 aprile che è la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo ha lanciato una raccolta fondi che scade il giorno 3 per dar vita ad una donazione economica all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e Moscati di Avellino. La speranza è di poter essere, di aiuto attraverso l'acquisto di presidi per gestire questa emergenza.

Un grazie viene rivolto in queste ore ai corrieri che stanno trasportando pacchi ovunque che giungono da ogni parte e ai fornitori di farmacisti, anche loro sempre in prima linea, ieri affrontando anche un fitta nevicata e strade come sempre subito ad alto rischio.