VIDEO/Giunti al Frangipane, tutti i pazienti Covid del Minerva

Giunti al Frangipane, tutti i pazienti Covid del Minerva Operazioni conclusesi a mezzanotte. Ecco le ambulanze

Si sono concluse allo scoccare della mezzanotte le operazioni di trasferimento dei 21 pazienti positivi dal Centro Minerva al reparto Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Nove ore di lavoro, per i due equipaggi della Pubblica Assistenza Vita, incaricati dall'Asl per gli interventi. Due le ambulanze utilizzate, con personale munito di tutti i dispositivi di sicurezza necessari. Informato costantemente della situazione il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante che ha coordinato le attività

La decisione è stata concordata con il Prefetto Paola Spena, il Commissario Prefettizio del Comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per sopperire all’impossibilità da parte del Centro di far fronte all’assistenza delle persone ricoverate, per l’indisponibilità del personale.

Sono stati, inoltre, sottoposti a nuovo tampone, a 48 ore di distanza, gli operatori risultati negativi al primo mentre è stato disposto un primo tampone anche per tutti gli altri operatori che, non essendo in turno, non erano stati ancora oggetto di screening. Operazione quest'ultima non ancora completata. C'è ancora chi non è stato sottopsoto a tale esame.

All'interno del Centro è stato intanto disposto un potenziamento del personale per far fronte all'emergenza che ora grazie a questo importante intervento, si spera possa essere superata.

E un grazie viene rivolto a tutto il personale del Centro Minerva che per cinque giorni consecutivi ed interminabili è riuscito con grande coraggio fino allo stremo delle forze a gestire una situazione davvero difficile e particolarmente complessa, calcolando anche il numero dei decessi avvenuti, ben cinque, di cui tre per Covid-19.