All'ufficio postale con la parola d'ordine: "Avanti un altro" Mancano i vetri di protezione, code nella filiale funzionante e attrezzata di Rione Martiri

Un solo ufficio realmente funzionante, quello di Rione Martiri ad Ariano Irpino. E' tra i pochi, come Manna ad avere un sistema protettivo vetrato, con il quale si può evitare il contatto fisico ravvicinato tra operatori ed utenti. Si entra due alla volta, con la classica parola d'ordine: "Avanti un altro". Tutti in fila ma a distanza l'uno dall'altro, muniti di mascherine e in silenzio. A parlare sono solo gli sguardi.

Qualche anziano preferisce attendere in auto il suo turno. "Che fine che abbiamo fatto - ci dice - ma passerà". Vorrebbe darci una pacca sulla spalla, una stretta di mano, ma poi si accorge che non è possibile.

La sede centrale di via Calvario non è dotato di vetri o dispositivi in plexiglass e quindi al momento non può aprire. I postamat non sempre funzionano, capita spesso di trovarli fuori servizio e le bollette come se non bastasse arrivano pure in ritardo.