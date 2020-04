Tradito dalla spesa, viola i divieti: multato Da Savignano ad Ariano Irpino senza giustificato motivo, sanzionato e ora scatta la quarantena

Tradito dalla spesa, parte da Savignano per raggiungere Ariano, viola i divieti e viene multato e messo in quarantena nel suo comune. E' successo ancora una volta al bivio di Villanova del Battista, dove nulla sfugge alla Polizia Municipale. Nei controlli è incappato questa volta un 70enne.

L'uomo ha confessato di essersi recato in macelleria, ai marescialli Alessandro Rossi e Eduardo Fioretto all'atto del controllo. Si tratta di una delle prime sanzioni effettuate alla luce del nuovo decreto legge n. 19 del 2020 che ha inteso depenalizzare le violazioni delle regole di contenimento (con l’eccezione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus).

La contestazione riguarda l'articolo 1 del dpcm 22 marzo 2020 per non aver rispettato il divieto di trasferirsi con mezzo di trasporto pubblico o privato, in un comune diverso da quello in cui si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza, per motivi di salute. Una spesa che è costata molto cara. Sanzione per l'uomo pari ad oltre 500 euro.